Встречайте самых богатых американских миллиардеров на конец 2024 года

20 человек контролируют триллионыПо данным, взятым из списка Forbes «Реальное время миллиардеров» на 11 декабря 2024 года, совокупное состояние 20 самых богатых людей США составило около 2,7 триллионов долларов.
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