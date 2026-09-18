Bloomberg: Saudi Aramco will suspend oil supplies to two refineries in Europe

Saudi Aramco, the state oil company of Saudi Arabia, will not be able to supply oil to at least two European refineries next month, Bloomberg reports, citing informed sources.
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