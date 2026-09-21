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Илфир Якупов ТР Дәүләт җыр һәм бию ансамбле директоры итеп билгеләнде

Илфир Якупов Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле директоры итеп билгеләнде. Бу хакта ТР Мәдәният министрлыгының МАКСтагы рәсми каналы хәбәр итә.

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