Рядом с новыми Lada Largus 2024 стоят спрятанные под чехлами машины. Новое фото с АвтоВАЗа

Инсайдеры АвтоВАЗа подтвердили, что в Ижевске продолжается тестовая сборка легковой версии Lada Largus, в ходе которой отрабатываются технические процессы и обучение персонала всего производственного цикла.
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