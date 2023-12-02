В школе - интернате прошла очередная выставка народных ремесел

1 декабря 2023 г. а. Хакуринохабль Шовгеновского района, в школе - интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла очередная выставка народных ремесел, организованная Ассоциацией «Промыслы и ремесла Адыгеи» в рамках проекта «Ремесла, ставшие искусством», проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.