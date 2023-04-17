ТАСС: Участников и ветеранов СВО могут признать социально уязвимыми гражданами

Это могут сделать, чтобы трудоустроить их в сфере предпринимательстваГлава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому участники и ветераны специальной военной операции на Украине входят в перечень уязвимой категории граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства.