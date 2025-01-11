Россия пригрозила предъявить права на всю Прибалтику из-за слов о «литовском» Калининграде

SI

Sergey Ivanov

Эдуард! Ну хватит уже этих исторических экскурсов! Земли столько раз переходили из рук в руки, что доказать можно все, что угодно! Значение имеет только одно: Земля принадлежит тем, кто на этой земле живет! Новороссия и Крым- наши! Потому, что там живут русские! Калининград- тоже наш! Потому, что там живут русские. Да, было время, когда там жили немцы. Но их сейчас там нет- значит, и говорить не о чем. А вот Россия запросто может потерять куда как больше, чем Калининград. Это- Сибирь. Русские из Сибири уезжают. Наступит момент, когда в нашу Сибирь придут китайцы- и вы можете сколько угодно размахивать трухлявыми договорами, но земля эта станет китайской! Ну, а Татарстан и Сев Кавказ отойдут Турции. Турция давно мечтает о Великом Туране. Об этом же мечтают и татары, дагестанцы, чеченцы. И они запросто могут предъявить документы, подтверждающие право выйти из состава России. Достаточно только вспомнить Ивана Грозного и его поход на Казань. Так что историческая справедливость- за Великой Золотой Ордой. Вот и Крым наш только до тех пор, пока там живут русские. Не будет русских- татары вспомнят, что они мусульмане и присоединятся к Турции, в составе которой они и были долгое время. И Прибалтика давно уже не наша. Потому, что не осталось там русских. И можете про эти петровские ефимки говорить сколько угодно! Реальность проще. И ни при чем здесь пыльные архивы! Все просто до безобразия: Империя владеет той территорией, которую в состоянии удержать. Усилилось государство- захватывает новые земли. Ослабло- теряет и свои. Вот и вся историческая правда. А исторические доказательства историки найдут любые. Смотря по тому, кто сделал заказ.