Босния и Герцеговина перепродаёт оружие Киеву, — Додик

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) производят и поставляют оружие Киеву, перепродавая через несколько стран, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)