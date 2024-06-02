Босния и Герцеговина перепродаёт оружие Киеву, — Додик

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) производят и поставляют оружие Киеву, перепродавая через несколько стран, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик.