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RT: женщин и инвалидов на Украине решили привлекать к разминированию

RT: женщин и инвалидов на Украине решили привлекать к разминированию

Раньше враги на мины отправляли только пленных.В лучших традициях фашистов. Информация о том, что боевики ВСУ использовали наших пленных бойцов для разминирования, ранее уже попадала в СМИ.

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