ВС Китая соощили о проведении планового патрулирования в Южно-Китайском море

Китайская армия провела плановое патрулирование в Южно-Китайском море. Об этом в социальной сети WeChat сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии