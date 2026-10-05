За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Почему кириллица не используется в номерах машин в России?

Почему кириллица не используется в номерах машин в России?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Вы говорите, что автомобильных номеров не хватает. Чтобы увеличить количество возможных комбинаций, предлагаю использовать все буквы русского алфавита.

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