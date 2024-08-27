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На концерте Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша концертного зала

На концерте Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша концертного зала

На концерте Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша концертного залаСочи оказался во власти непогоды. Из-за сильных ливней по улицам города потекли реки, вода зашла в подъезды и дома, а крыши зданий просто не выдерживали плотного потока воды.

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