«Всё дело в стабильности»: Браун — об успехах McLaren

СоцсетиГенеральный директор автоспортивной программы McLaren Зак Браун считает, что основным слагаемым успеха команды в 2024 году и на старте сезона Формулы 1 2025 года является стабильность в составе коллектива.
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