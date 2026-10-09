Три выброшенных Солнцем облака плазмы летят к Земле

РЕН ТВ Сразу три облака солнечной плазмы направляются к Земле, первое из которых спровоцирует магнитные бури уже вечером 9 октября.
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