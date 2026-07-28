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RT Russia

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Специалист Бедеров: треснувший экран смартфона может привести к потере данных

Специалист Бедеров: треснувший экран смартфона может привести к потере данных

Повреждение экрана смартфона несёт не только эстетические проблемы, но и серьёзные риски для сохранности данных и работоспособности устройства, рассказал в беседе с RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

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