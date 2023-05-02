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Немецкие эксперты не увидели оснований для вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем

Немецкие эксперты не увидели оснований для вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем

В течение ближайших лет нет перспектив для включения Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом заявляют эксперты немецкого информационного агентства DPA, анализируя возможность присоединения киевского режима к НАТО.

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