В течение ближайших лет нет перспектив для включения Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом заявляют эксперты немецкого информационного агентства DPA, анализируя возможность присоединения киевского режима к НАТО.
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