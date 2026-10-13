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Царьград

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Житель Новосибирска зарезал гостя за оскорбление сожительницы

Житель Новосибирска зарезал гостя за оскорбление сожительницы

В Кировский районный суд Новосибирска передано дело о поножовщине во время застолья в квартире на улице Комсомольской, где хозяин жилья ударил ножом в живот гостя, оскорбившего его сожительницу, и потерпевший скончался в больнице.

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