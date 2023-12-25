Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое Алтайский край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России в рейтинге тревожности по итогам 2023 года.
Алтайский край вошел в список уравновешенных регионов
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России. Это в смысле равновесия цен на яйцо и мясо? Бытовые проблемы больше давят и гнетут. А молодёжь всё чаще уезжает где выше тревожность, но много больше платят! Можно ли без ипотеки молодым купить квартиру за 5-7 млн. руб.? А это кабала на 20, а то и более лет. И какая тут может быть рождаемость?
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