Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Соловьева
    Теперь все пришли случайно, посмотрели и осталисьТелеведущая Ольга...
  • Oleg Prauskov
    Эти мрази могут думать лишь одной извилины,которая у них между ног,и иногда прикрыта носком или брюликом!!!!Телеведущая Ольга...
  • Надежда Белугина
    Заявление? Подскажите: которое по счёту, на которую страницу, которого тома?На Филиппа Киркор...

Алтайский край вошел в список уравновешенных регионов

Алтайский край вошел в список уравновешенных регионов

Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое Алтайский край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России в рейтинге тревожности по итогам 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России. Это в смысле равновесия цен на яйцо и мясо? Бытовые проблемы больше давят и гнетут. А молодёжь всё чаще уезжает где выше тревожность, но много больше платят! Можно ли без ипотеки  молодым купить квартиру за 5-7 млн. руб.? А это кабала на 20, а то и более лет. И какая тут может быть рождаемость?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх