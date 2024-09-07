Менее чем за сутки игроки установили свыше миллиона модификаций для Baldur's Gate 3Фанатские доработки RPG Baldur’s Gate 3 пользуются спросом и на Nexus Mods, однако отныне выбирать и устанавливать модификации можно прямо в игре.
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