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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Менее чем за сутки игроки установили свыше миллиона модификаций для Baldur's Gate ...

Менее чем за сутки игроки установили свыше миллиона модификаций для Baldur's Gate ...

Менее чем за сутки игроки установили свыше миллиона модификаций для Baldur's Gate 3Фанатские доработки RPG Baldur’s Gate 3 пользуются спросом и на Nexus Mods, однако отныне выбирать и устанавливать модификации можно прямо в игре.

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