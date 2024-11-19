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В Прикамье майнеры-подпольщики украли электроэнергии на 2 миллиона рублей

В Прикамье майнеры-подпольщики украли электроэнергии на 2 миллиона рублей

Пермская энергокомпания недосчиталась более 300 кВт-часов электроэнергии. Её украли криптовалютчики.Кунгурский муниципальный округ Пермского края стал объектом внимания правоохранительных органов.

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