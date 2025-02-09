Генпрокурор США ликвидировал отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в течение своего первого дня пребывания в должности приказала прекратить инициативы Федерального бюро расследований (ФБР) по борьбе с возможным влиянием стран, влияющих на внутреннюю политику Соединенных Штатов.
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