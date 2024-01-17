Следователи нашли следы кокаина на пистолетной кобуре Хантера Байдена

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Следователям в 2023 году удалось обнаружить следы кокаина на чехле, в котором сын действующего президента США Хантер Байден держал пистолет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на материалы прокуратуры.