Экс-посол США Даалдер: НАТО ждут изменения в случае избрания Трампа

Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер в публикации для Politico предрек фундаментальные изменения в альянсе в случае избрания Дональда Трампа на пост президента Америки по итогам выборов в 2024 году.
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