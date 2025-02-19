Семейное налогообложение могут ввести в России

В России выдвинута инициатива по внедрению системы семейного налогообложения. РСПП выступил с предложением о ежегодной корректировке порогов доходов, облагаемых повышенной ставкой НДФЛ, а также о разработке механизма налогообложения, учитывающего семейное положение, пишет газета «Ведомости».