Семейное налогообложение могут ввести в России

В России выдвинута инициатива по внедрению системы семейного налогообложения. РСПП выступил с предложением о ежегодной корректировке порогов доходов, облагаемых повышенной ставкой НДФЛ, а также о разработке механизма налогообложения, учитывающего семейное положение, пишет газета «Ведомости».
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