В Армении приближается развязка: на сцену выходит Ватикан

Мир сегодня вступает в решающую схватку между строителями глобальной всепланетной империи во главе с западным олигархатом «всех цивилизованных стран» и сторонниками многополярного мира с лидерами в лице России и Китая.
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