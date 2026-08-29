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Путин шутливо обыграл фразу «мы, Николай II» в контексте работы властей

Путин шутливо обыграл фразу «мы, Николай II» в контексте работы властей

Президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями МПГУ рассказал о работе над указом о статусе учителя и пошутил, обыграв фразу «мы, Николай II», применительно к работе властей.

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