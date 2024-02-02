Трамп может получить более половины голосов на праймериз в Южной Каролине

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может заручиться поддержкой более половины участников республиканских праймериз, которые состоятся через несколько недель в Южной Каролине.
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