Чалов переходит из ЦСКА в ПАОК по закрытому контракту

Федор Чалов может покинуть ЦСКА и перейти в греческий клуб ПАОК. Об этом сообщили несколько источников, в том числе известный греческий журналист Никос Тоскитси, подтвердивший информацию об успешном завершении переговоров между двумя клубами.
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