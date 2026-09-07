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Все о Музыке

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30 Лучших песен о кошках - 1

30 Лучших песен о кошках - 1

Римляне верили, что кошки могут видеть призраков. В фольклоре Ацтеков и Майя кошки считались проводниками в подземный мир.

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