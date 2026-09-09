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ВЕСТИ КРЫМ

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Российские дроноводы круглосуточно охотятся на технику ВСУ на Ореховском направлении

Российские дроноводы круглосуточно охотятся на технику ВСУ на Ореховском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области.

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