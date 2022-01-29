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Газета Ektra Bladet: Пандемия «короны» — афера чистой воды

Газета Ektra Bladet: Пандемия «короны» — афера чистой воды

Глобалисты пытаются разделить людей на послушных привитых и непослушных непривитых преступников Вера Жердева Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Игорь Гундаро Павел Воробьев Мир, кажется, начинает приходить в себя от коронавирусного угара.

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