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Царьград

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Психиатр Марина Калюжная объяснила опасности алкоголя для ЖКТ

Психиатр Марина Калюжная объяснила опасности алкоголя для ЖКТ

Психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала о вреде алкоголя для желудочно-кишечного тракта. Она описала, как спиртные напитки раздражают слизистую, вызывают изжогу и повышают риск развития панкреатита и гастрита.

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