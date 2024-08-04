Только для пьющих интеллектуалов с чувством юмора, зрители из СССР не пройдут: 10 упоительных вопросов по комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Тест — это что-то! Вы усталый путник на склоне жизненного пути или можете по-нашему, по-бразильски? фото: фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)Этот тест — в память замечательного советского режиссера Виктора Титова.
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