Без ролика: разработчики Becrowned отделались лишь скриншотами** Создатели...

Без ролика: разработчики Becrowned отделались лишь скриншотамиСоздатели сюрреалистичного хоррора Becrowned, студия 13th Street Studio, пожмотились на полноценный ролик и решили представить общественности просто серию скриншотов, демонстрирующих пугающую атмосферу игры.
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