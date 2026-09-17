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Регионы России

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«Зенит» подписал форварда Криса Ледлума до сезона-2026/2027

«Зенит» подписал форварда Криса Ледлума до сезона-2026/2027

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании американского форварда Криса Ледлума. Контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027 с возможностью продления по схеме «1+1».

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