Экстренное предупреждение о непогоде объявили синоптики в 14 регионах России

Опасная и некомфортная погода в ближайшие дни ожидается во многих российских регионах. О неблагоприятных метеоусловиях для 14 регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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