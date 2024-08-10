На шести реках РФ уровень воды может упасть до опасно низкого уровня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на шести реках страны ожидается критически низкий уровень воды, который станет серьезным препятствием для навигации .
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