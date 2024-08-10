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На шести реках РФ уровень воды может упасть до опасно низкого уровня

На шести реках РФ уровень воды может упасть до опасно низкого уровня

 Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на шести реках страны ожидается критически низкий уровень воды, который станет серьезным препятствием для навигации .

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