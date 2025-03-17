Самый быстрый и сочный рецепт Панеттоне. Не черствеет 2 недели

Панеттоне – это знаменитый итальянский кекс, который традиционно готовят к Рождеству и Новому году. Этот воздушный, слегка сладкий хлеб с богатой начинкой из изюма, цукатов и цитрусовой цедры стал неотъемлемой частью праздничной традиции не только в Италии, но и во всём мире.