Жареные огурцы и мармеладная говядина: чем удивило новое китайское кафе в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске с начала 2025 года наблюдается настоящий бум популярности азиатской кухни. Однако, если предыдущие годы горожан удивляли паназиатскими и корейскими блюдами, сейчас трендом стали китайские закусочные.
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