Как я осуществил детскую мечту и купил старый Mercedes ML с мотором V8

Покупка автомобиля — это почти всегда компромисс между доводами рассудка и зовом сердца. Но иногда рациональные аргументы отступают на второй план, уступая место желанию, которое живет в тебе десятилетиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии