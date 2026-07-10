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proavto21

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Как я осуществил детскую мечту и купил старый Mercedes ML с мотором V8

Как я осуществил детскую мечту и купил старый Mercedes ML с мотором V8

Покупка автомобиля — это почти всегда компромисс между доводами рассудка и зовом сердца. Но иногда рациональные аргументы отступают на второй план, уступая место желанию, которое живет в тебе десятилетиями.

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