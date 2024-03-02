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Запись разговора немецких офицеров сочли позором для Германии

Запись разговора немецких офицеров сочли позором для Германии

Global Look Press/Michael Kuenne/Keystone Press Agency Запись разговора высокопоставленных немецких военных об атаке на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus - это позор и потеря лица для Германия.

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