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Блинкен попросил Россию выступить с инициативой для переговоров с Киевом

Блинкен попросил Россию выступить с инициативой для переговоров с Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Россию выступить с инициативой для начала переговоров с Киевом по дипломатическому урегулированию конфликта.

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Комментарии
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Юрий Сидоров
Ага, разбежались. Мы делом заняты на это самой Украине. У нас времени на разговоры НЕТ.
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