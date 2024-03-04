В Конгрессе США договорились о бюджете правительства

Демократы и республиканцы в Конгрессе США спустя более чем полгода достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года.
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