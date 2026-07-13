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В Симферополе прошла литературная встреча «Сказочник всея Руси»

В Симферополе прошла литературная встреча «Сказочник всея Руси»

Ваш браузер не поддерживает видео. В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи сегодня прошёл литературный портрет в честь юбилея Александра Николаевича Афанасьева — собирателя фольклора и исследователя духовной культуры славян.

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