В Симферополе прошла литературная встреча «Сказочник всея Руси»

Ваш браузер не поддерживает видео. В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи сегодня прошёл литературный портрет в честь юбилея Александра Николаевича Афанасьева — собирателя фольклора и исследователя духовной культуры славян.
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