Александр Росляков. Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора

Политика как она естьПолитикаАлександр Росляков. Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора Уже стало общим местом, что Путин отбросил Россию даже не в дикий капитализм, а в еще более ранний феодализм.Вернуться к статье5923НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStrannik WeidАвтор известный дерьмометчик. Передергивающий все и вся.KSKost ShА что, мне нравится глубина познаний автора в истории, социологии, обществоведении и познания в арифметике тоже нравятся. -Какие познания, такие и выводы.ИИринаСтатьи Рослякова злобные и бессмысленные . Он постоянно злобствует как против коммунистов ,так и против врагов коммунистов ,и ненавидит ,когда его в этом обвиняют . Нf Публицисте удаляет комментарии тех ,кто против него .Ирина ВласоваКак от этого дерьма по кличке росляков отписаться?((( Приходит на е-мейл(((михаил дувановну тупая. а еще куда то лезешь обсуждатьВалерий АлексеевАвтор, какой дурак тебе платит за твой словесный понос?Valentina Fortunarosljakov,ne pudrite mozgi ljudjam.Евгений БлагородныйАвтор продажная жаба! Блин,что за жизнь, чем больше свободы,тем больше дерьма из поганых глоток.НКНаталия КурицынаА потому что попутали свободу со вседозволенностью. Вот этой суке рослякову нужна вседозволенностьАнаньев АндрейПрекратите уже поднимать в ТОП высеры этого упоротого Рослякова! Говна и так хватает, а с бредом этого сумасшедшего пропадает желание заходить на Миртесен...СГСергей Гре_вЧто это за вездесрущий росляков? его кто-то угомнить может? как тетерев на току... отберите у него дурь и пойло.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНОй, так шо? У нас есть выборы? Или были? Или будут? Нет, но процедура конечно есть, в смысле - спектакль. Надо же народ чем-то развлекать. Не одной же пандемией. А то люди совсем заскучают. Тот, кто принимал участие в театрально - избирательной деятельности, меня понимает, потому что знает, члены этих комиссий назначаются чиновниками из ЕР и выполняют их поручения - ну, там бюллетени тайком подбросить, или слабительного в воду наблюдателям подсыпать, или еще чего. Поэтому при любом рейтинге ЕР выборы выиграет эта партия. Предполагаю, с результатом 60-70%.Лариса СергеевнаВсе правильно. В этом году они вообще не беспокоятся об итогах. Все уже подсчитаноЕлена КозловаПо себе судите, продажный вы наш!АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНПолностью согласен с автором!Иванкаждый раз меняют правила под себяНаум НаумовВыборы, это полная фигня, это демократия, самообман. Любой человек, за исключением единиц, попав в депутаты, на следующий день, забывает о народе и начинает заботиться только о своём материальном благополучии. И потому, не важно, кого выбирут, все одинаковые.михаил дувановпопал в волчью стаю. надо соблюдать закон. иначе сожрутВЛАДИМИР ЛАПИНотсюда народное выражение - голосуй не голосуй, всё равно получишь ..уй!!Наум НаумовДепутаты, это не волчья стая, никто не мешает депутату заботиться о народе. Но депутаты, это всего лишь люди, ничто человеческое им не чуждо, а потому, своя рубашка ближе к телу и надо успеть обеспечить себя и свою родню, пока есть возможность.Наум НаумовДа, вообще непонятен такой ажиотаж, вокруг выборов. Если человек не родственник или любовница депутата, для него нет разницы, как зовут депутата, ничего в жизни не изменится кого бы ни выбрали.ИИринаРезультаты сентябрьских "выборов " уже заранее известны -"Единая Россия "-51-53% ,КПРФ враги коммунистов дадут стандартные 11-13 % .Юрий DedХрен вам по всей морде а не 11-13% . максимум 9 % . Так что можете начинать выть прямо сейчас .Наум Наумов"""""""""враги коммунистов дадут стандартные 11-13 % ."""""""""" Враги коммунистов, то есть, народ, за коммунистов, вообще не проголосуют.Bbestminusa22автор реально все передергивает!!!Интересно когда данный пиздобол родился чтоб писать данный бред!!!!сегодняшние феодалы возникли после молодых реформаторов еще до 2000 года и не надо херню пороть!Народ за малые деньги без своего ума все им продал!!!И не ВВП отбирать просранным народом чужое достояние!!!!Автор простой ПИЗДОБОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!для дураков статья-то же самое можно найти на эхо москвы!!!!!Только долбоебы радуются автору!!!!Елена ТолстихинаАплодирую стоя Вашему комментарию, всегда пишу тоже самое, Вина лежит на народе, подали всё за три копейки, не смогли остановиться перед соблазном заработать большие дивиденды, а теперь не дивидендов ни народного достояния.Сергей ЕвменеевА че ты, ссука, не вонял на весь мир, когда в пиндостане по почте выбрали бидона дырявого!!! Тут ваще никак не проверить!Владимир Самойленкодык там зомби и ходячие мертвецы голосовали. там всё честно.АНонимКАЭтодругое! Вы не привыкли разве к новой политике США? Чего только стоит их новая политика в стиле Хайли Лайкли.михаил дуванова чего тебя так ипет пиндостанАлександр ИвановНу совсем Дураком стал автор!!! Выборы всегда - выборы того или иного сеньора, смотри историю Древней Греции! Учись либеропиндосянец, смотри на своего кормильца!!Андрей РавдинДядя Саша, Вы дурак?ГНГалина НазароваРосляков, ты дурачок или просто отрабатываешь?НКНаталия Курицынаотрабатывает, ибо твердо знает, что всегда найдет тех . кто его поддержит. При этом сам же поддерживающих его лохами считаетААлександрДепутатство стало пустым звуком в госуправлении, построенном на личных связях, и просто сытной кормушкой. Оно нужно только для придания законности творящемуся самоуправству, клановости, коррупции и, в целом, - беззаконию, оставляющему гражданам борщевой набор, МРОТ, воровские микрокредиты и нищенскую пенсию. В политику у нас рвутся чтобы получить доступ к денежным потокам, или развалить страну. Выборы можно проводить только на местном уровне, где люди хорошо друг друга знают. И то с правом немедленно отозвать не справляющегося. Неприкосновенность стала щитом проходимцев. Страну строят и защищают рабочие, инженеры, ученые. У них должен быть решающий голос, а не у толпы из них. И если люди не идут на выборы, надо не процент участвующих снижать, а задуматься над госустройством. А подумать есть над чем.Виктор Василенко41% верит в "честные" выборы ?! держите меня семеро .....Алекс ПереверзевКакие у вас сексуальные фантазии))))Елена КозловаЧеловек судит о других только по себе! По-другому мы не умеем. Ой, какой же вы врунишка?!Анатолий ПахотинГлупец тот, кто верит автору статьи. Ублюдок росляков просто провокатор и враг РоссииАлександр ЦыбулькинКакой России?михаил дуванова т ы видимо педриот с такими как чубай. усманов. ротенберги и прочееЕлена КозловаВы Россию уже давно поделили? Только Россия об этом не догадывается.Анатолий ПахотинТы, одноклеточное, ничего не понялоЮрий Ded= Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора = Да потому что жители верят своему = сеньору = а не вам подлым тварям продавшим свою землю и память предков за печеньки .Алекс ПереверзевИ ещё раз продадут с них не убудетмихаил дувановсукаа тыЕлена КозловаВас ругает либероидная плесень. Гордитесь. Вы - Человек!Юрий DedСпасибо . От предателей другой похвалы не ожидаю !Валентин Сергеевич СыропятовПочему автор такой придурок...............Анатолий АнатольевИ еще какой, засланец из США!!!!Елена КозловаНарод принимает потому, что не тупой и не слепой от злобы. Как автор и его подпевалы.Владимир ДомнинНесомненно, Вы правы. "Народ принимает потому, что не тупой и не слепой от злобы. Как автор и его подпевалы". Ведь они часть народа.ВМВиктор МихайловЗлобного автора надо где-нибудь избрать председателем сельского совета на 4 года , а потом посмотреть его в деле . Языком молоть - не мешки таскать ! Увидим какой он сеньор !VШvladimirsh1939 ШевченкоСтатейка дешёвая,но не покупная. Народ уже "наелся " лжи и понимает,кто "делает выборы:голосуй не голосуй...,а как "счётчики "посчитают", -вот здесь продажность непорядочных.Анатолий ФедоровВсё правильно! Однако коммунисты-сионисты после 17-го повернули не в феодализм, а в рабство. Особенно постарался сталин. Кто такой Сталин? Прежде всего безграмотный, его уволили из духовной семинарии. Далее он нигде не учился и не работал. Главным занятием было ограбление инкассаторов и банков, за что неоднократно его судили и ссылали. Ссужая Ленина ворованными деньгами за границей, он сумел приблизиться к нему. После смерти Ленина он захватил власть и всю страну в собственность. После этого он стал восстанавливать промышленность, разрушенную коммунистами-ленинцами. А как жил народ? Весь народ превратил в рабов, т.е. отсутствовала всякая частная собственность, выборность, запреты на перемещения, отобрал землю (выданную указами Царей) и лошадей у крестьян и доводил их до голодомора. Всех держал в повиновении и страхе с помощью расстрелов, ссылок и ГУЛАГА. И назвал это строительством социализма. Это надо быть полным идиотом, чтобы восхвалять сталина.ММарияКак-то Вы выпустили из виду, что оценивать государственного деятеля нужно по тому, чего достигла страна под его руководством. Как можно закрыть глаза на то, что Россия стала при Сталине первой державой мира и вообще пиком цивилизации на земле....Анатолий ФедоровКроме ха-ха! ничего написать не могу. Пик цивилизации где? Ха-ха!!!Геннадий КюльминовЧто за фигню пишет этот дебил!Он что думает что и народ России такой же как и он все дебилы!И не способен сделать правильный выбор при голосовании!Он что держит народ за чмошников?А на самом деле наверное сам хочет пролезть во власть!Не дай бог нам таких во власти!Евгений АнтоновА почему я не должен верить в честные выборы? Потому что за кого я голосовал тот и победил? Я сам себе верюКомментировать
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