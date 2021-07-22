Политика как она есть

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Александр Росляков. Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора

Александр Росляков. Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора

Уже стало общим местом, что Путин отбросил Россию даже не в дикий капитализм, а в еще более ранний феодализм.

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Strannik Weid
Автор известный дерьмометчик. Передергивающий все и вся.
Kost Sh
А что, мне нравится глубина познаний автора в истории, социологии, обществоведении и познания в арифметике тоже нравятся. -Какие познания, такие и выводы.
Ирина
Статьи Рослякова злобные и бессмысленные . Он постоянно злобствует как против коммунистов ,так и против врагов коммунистов ,и ненавидит ,когда его в этом обвиняют . Нf Публицисте удаляет комментарии тех ,кто против него .
Ирина Власова
Как от этого дерьма по кличке росляков отписаться?((( Приходит на е-мейл(((
михаил дуванов
ну тупая. а еще куда то лезешь обсуждать
Валерий Алексеев
Автор, какой дурак тебе платит за твой словесный понос?
Valentina Fortuna
rosljakov,ne pudrite mozgi ljudjam.
Евгений Благородный
Автор продажная жаба! Блин,что за жизнь, чем больше свободы,тем больше дерьма из поганых глоток.
Наталия Курицына
А потому что попутали свободу со вседозволенностью. Вот этой суке рослякову нужна вседозволенность
Ананьев Андрей
Прекратите уже поднимать в ТОП высеры этого упоротого Рослякова! Говна и так хватает, а с бредом этого сумасшедшего пропадает желание заходить на Миртесен...
Сергей Гре_в
Что это за вездесрущий росляков? его кто-то угомнить может? как тетерев на току... отберите у него дурь и пойло.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Ой, так шо? У нас есть выборы? Или были? Или будут? Нет, но процедура конечно есть, в смысле - спектакль. Надо же народ чем-то развлекать. Не одной же пандемией. А то люди совсем заскучают. Тот, кто принимал участие в театрально - избирательной деятельности, меня понимает, потому что знает, члены этих комиссий назначаются чиновниками из ЕР и выполняют их поручения - ну, там бюллетени тайком подбросить, или слабительного в воду наблюдателям подсыпать, или еще чего. Поэтому при любом рейтинге ЕР выборы выиграет эта партия. Предполагаю, с результатом 60-70%.
Лариса Сергеевна
Все правильно. В этом году они вообще не беспокоятся об итогах. Все уже подсчитано
Елена Козлова
По себе судите, продажный вы наш!
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Полностью согласен с автором!
Иван
каждый раз меняют правила под себя
Наум Наумов
Выборы, это полная фигня, это демократия, самообман. Любой человек, за исключением единиц, попав в депутаты, на следующий день, забывает о народе и начинает заботиться только о своём материальном благополучии. И потому, не важно, кого выбирут, все одинаковые.
михаил дуванов
попал в волчью стаю. надо соблюдать закон. иначе сожрут
ВЛАДИМИР ЛАПИН
отсюда народное выражение - голосуй не голосуй, всё равно получишь ..уй!!
Наум Наумов
Депутаты, это не волчья стая, никто не мешает депутату заботиться о народе. Но депутаты, это всего лишь люди, ничто человеческое им не чуждо, а потому, своя рубашка ближе к телу и надо успеть обеспечить себя и свою родню, пока есть возможность.
Наум Наумов
Да, вообще непонятен такой ажиотаж, вокруг выборов. Если человек не родственник или любовница депутата, для него нет разницы, как зовут депутата, ничего в жизни не изменится кого бы ни выбрали.
Ирина
Результаты сентябрьских "выборов " уже заранее известны -"Единая Россия "-51-53% ,КПРФ враги коммунистов дадут стандартные 11-13 % .
Юрий Ded
Хрен вам по всей морде а не 11-13% . максимум 9 % . Так что можете начинать выть прямо сейчас .
Наум Наумов
"""""""""враги коммунистов дадут стандартные 11-13 % ."""""""""" Враги коммунистов, то есть, народ, за коммунистов, вообще не проголосуют.
bestminusa22
автор реально все передергивает!!!Интересно когда данный пиздобол родился чтоб писать данный бред!!!!сегодняшние феодалы возникли после молодых реформаторов еще до 2000 года и не надо херню пороть!Народ за малые деньги без своего ума все им продал!!!И не ВВП отбирать просранным народом чужое достояние!!!!Автор простой ПИЗДОБОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!для дураков статья-то же самое можно найти на эхо москвы!!!!!Только долбоебы радуются автору!!!!
Елена Толстихина
Аплодирую стоя Вашему комментарию, всегда пишу тоже самое, Вина лежит на народе, подали всё за три копейки, не смогли остановиться перед соблазном заработать большие дивиденды, а теперь не дивидендов ни народного достояния.
Сергей Евменеев
А че ты, ссука, не вонял на весь мир, когда в пиндостане по почте выбрали бидона дырявого!!! Тут ваще никак не проверить!
Владимир Самойленко
дык там зомби и ходячие мертвецы голосовали. там всё честно.
АНонимКА
Этодругое! Вы не привыкли разве к новой политике США? Чего только стоит их новая политика в стиле Хайли Лайкли.
михаил дуванов
а чего тебя так ипет пиндостан
Александр Иванов
Ну совсем Дураком стал автор!!! Выборы всегда - выборы того или иного сеньора, смотри историю Древней Греции! Учись либеропиндосянец, смотри на своего кормильца!!
Андрей Равдин
Дядя Саша, Вы дурак?
Галина Назарова
Росляков, ты дурачок или просто отрабатываешь?
Наталия Курицына
отрабатывает, ибо твердо знает, что всегда найдет тех . кто его поддержит. При этом сам же поддерживающих его лохами считает
Александр
Депутатство стало пустым звуком в госуправлении, построенном на личных связях, и просто сытной кормушкой. Оно нужно только для придания законности творящемуся самоуправству, клановости, коррупции и, в целом, - беззаконию, оставляющему гражданам борщевой набор, МРОТ, воровские микрокредиты и нищенскую пенсию. В политику у нас рвутся чтобы получить доступ к денежным потокам, или развалить страну. Выборы можно проводить только на местном уровне, где люди хорошо друг друга знают. И то с правом немедленно отозвать не справляющегося. Неприкосновенность стала щитом проходимцев. Страну строят и защищают рабочие, инженеры, ученые. У них должен быть решающий голос, а не у толпы из них. И если люди не идут на выборы, надо не процент участвующих снижать, а задуматься над госустройством. А подумать есть над чем.
Виктор Василенко
41% верит в "честные" выборы ?! держите меня семеро .....
Алекс Переверзев
Какие у вас сексуальные фантазии))))
Елена Козлова
Человек судит о других только по себе! По-другому мы не умеем. Ой, какой же вы врунишка?!
Анатолий Пахотин
Глупец тот, кто верит автору статьи. Ублюдок росляков просто провокатор и враг России
Александр Цыбулькин
Какой России?
михаил дуванов
а т ы видимо педриот с такими как чубай. усманов. ротенберги и прочее
Елена Козлова
Вы Россию уже давно поделили? Только Россия об этом не догадывается.
Анатолий Пахотин
Ты, одноклеточное, ничего не поняло
Юрий Ded
= Почему феодальные выборы в России всегда только в пользу сеньора = Да потому что жители верят своему = сеньору = а не вам подлым тварям продавшим свою землю и память предков за печеньки .
Алекс Переверзев
И ещё раз продадут с них не убудет
михаил дуванов
сукаа ты
Елена Козлова
Вас ругает либероидная плесень. Гордитесь. Вы - Человек!
Юрий Ded
Спасибо . От предателей другой похвалы не ожидаю !
Валентин Сергеевич Сыропятов
Почему автор такой придурок...............
Анатолий Анатольев
И еще какой, засланец из США!!!!
Елена Козлова
Народ принимает потому, что не тупой и не слепой от злобы. Как автор и его подпевалы.
Владимир Домнин
Несомненно, Вы правы. "Народ принимает потому, что не тупой и не слепой от злобы. Как автор и его подпевалы". Ведь они часть народа.
Виктор Михайлов
Злобного автора надо где-нибудь избрать председателем сельского совета на 4 года , а потом посмотреть его в деле . Языком молоть - не мешки таскать ! Увидим какой он сеньор !
vladimirsh1939 Шевченко
Статейка дешёвая,но не покупная. Народ уже "наелся " лжи и понимает,кто "делает выборы:голосуй не голосуй...,а как "счётчики "посчитают", -вот здесь продажность непорядочных.
Анатолий Федоров
Всё правильно! Однако коммунисты-сионисты после 17-го повернули не в феодализм, а в рабство. Особенно постарался сталин. Кто такой Сталин? Прежде всего безграмотный, его уволили из духовной семинарии. Далее он нигде не учился и не работал. Главным занятием было ограбление инкассаторов и банков, за что неоднократно его судили и ссылали. Ссужая Ленина ворованными деньгами за границей, он сумел приблизиться к нему. После смерти Ленина он захватил власть и всю страну в собственность. После этого он стал восстанавливать промышленность, разрушенную коммунистами-ленинцами. А как жил народ? Весь народ превратил в рабов, т.е. отсутствовала всякая частная собственность, выборность, запреты на перемещения, отобрал землю (выданную указами Царей) и лошадей у крестьян и доводил их до голодомора. Всех держал в повиновении и страхе с помощью расстрелов, ссылок и ГУЛАГА. И назвал это строительством социализма. Это надо быть полным идиотом, чтобы восхвалять сталина.
Мария
Как-то Вы выпустили из виду, что оценивать государственного деятеля нужно по тому, чего достигла страна под его руководством. Как можно закрыть глаза на то, что Россия стала при Сталине первой державой мира и вообще пиком цивилизации на земле....
Анатолий Федоров
Кроме ха-ха! ничего написать не могу. Пик цивилизации где? Ха-ха!!!
Геннадий Кюльминов
Что за фигню пишет этот дебил!Он что думает что и народ России такой же как и он все дебилы!И не способен сделать правильный выбор при голосовании!Он что держит народ за чмошников?А на самом деле наверное сам хочет пролезть во власть!Не дай бог нам таких во власти!
Евгений Антонов
А почему я не должен верить в честные выборы? Потому что за кого я голосовал тот и победил? Я сам себе верю

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