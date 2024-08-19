Объявлены финалисты конкурса «Фотограф океана 2024 года»

Австралийская зеленая черепаха с редким генетическим заболеванием, которое ведет к потере пигмента в Папуа-Новой Гвинеи / © Jake Wilton Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики / © Manuel Castellanos Raboso Любопытный осьминог выглядывает из своего укрытия в ЮАР / © Kate Jonker Перечная мурена во время отлива на острове Д’Аррос на Сейшельских островах / © Shane Gross Морская игуана на Галапагосских островах / © Rafael Fernandez Caballero Горбатый кит у побережья Австралии / © Clayton Harris Белый медведь отдыхает на льду / © Florian Ledoux Гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье / © Andrey Shpatak Пеликаны во время пиршества / © Merche Llobera Тысячи скатов мобулы в море Кортеса / © Laura Leusko .