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Журнал «Профиль»

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Груши будут крупными и сладкими как мед: что сделать с деревом в конце июля

Груши будут крупными и сладкими как мед: что сделать с деревом в конце июля

В конце июля я раньше старалась подкормить грушу чем-нибудь "посильнее", чтобы плоды быстрее наливались.

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