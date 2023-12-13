«Выкатываемся все чаще»: экипаж Т-72Б3 рассказал о боевой работе под Урожайным

Многотонная машина вгрызается в едва промерзшую землю. Танк Т-72 мгновенно набирает скорость. Позывной «Хатуу», что в переводе с бурятского означает «жесткий или твердый», командиру танка дали не случайно - за стальные нервы и холодный расчет.