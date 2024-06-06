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Крымское информационное агентство

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Скверы и парки Феодосии очистят от клещей

Скверы и парки Феодосии очистят от клещей

На аллеях и скверах Феодосии будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка. Об этом сообщили в администрация города Феодосии.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Карантин и центр, понятно... Хм, - в моё время про клещей ничего было не слышно. Откуда они там у нас, - неужто с горы? А саму Тепе-оба обрабатывать планируют, интересно?
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15 час.
Виктор Луговой
А вот, как счас помню, - не то в 1967, не то в 1968 годе озаботились побороться с филлоксерой и на окрестные виноградники сбросили с самолёта доминантный вид божьей коровки, кокцинеллу семиточечную... Без учёта ветра на момент сброса. И вся коровка высыпалась на город. Озьверелые божьи коровы летали аж над набережной, грызли гулящий народий...
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10 час.

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