Скверы и парки Феодосии очистят от клещей

Карантин и центр, понятно... Хм, - в моё время про клещей ничего было не слышно. Откуда они там у нас, - неужто с горы? А саму Тепе-оба обрабатывать планируют, интересно?

Виктор Луговой

А вот, как счас помню, - не то в 1967, не то в 1968 годе озаботились побороться с филлоксерой и на окрестные виноградники сбросили с самолёта доминантный вид божьей коровки, кокцинеллу семиточечную... Без учёта ветра на момент сброса. И вся коровка высыпалась на город. Озьверелые божьи коровы летали аж над набережной, грызли гулящий народий...