«iPhone изменит всё»: сотрудники предупреждали руководство Nokia о грядущем крах...

«iPhone изменит всё»: сотрудники предупреждали руководство Nokia о грядущем крахе сразу после анонса AppleВ недавно опубликованных архивах была обнаружена секретная информация о том, что спустя всего день после запуска iPhone несколько сотрудников Nokia выступили с внутренней презентацией, предупреждающей, что новый смартфон от Apple представляет серьёзную угрозу для компании.